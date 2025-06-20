Kaymakam Emrah Aslan İnceleme Gerçekleştirdi

KAMU YATIRIMLARININ İNCELEMESİ

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilgili kurum amirleriyle birlikte, Başkimse ve Çatkuyu köylerinde planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Kaymakam Aslan, köylerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan altyapı ve üstyapı projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların yerinde ve zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptı.

KALİTELİ HİZMET İÇİN PLANLAMALAR

Kaymakam Aslan, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda yürütülen planlamaların titizlikle sürdürüleceğini söyledi. İncelemeler sırasında ulaşım, yol, menfez ve diğer altyapı çalışmalarının değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca köy muhtarları ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunarak, ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.