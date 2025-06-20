Kaymakam Emrah Aslan, Kamu Yatırımlarını İnceledi

KAMU YATIRIMLARI YERİNDE GÖRÜLDÜ

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilgili kurum amirleri ile birlikte, Başkimse ve Çatkuyu köylerinde planlanan kamu yatırımlarını bizzat inceledi. Kaymakam Aslan, köylerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan altyapı ve üstyapı projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Kaymakam Aslan, yapılan çalışmaların zamanında ve yerinde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için yürütülen planlamaların titizlikle devam edeceğini ifade etti. İnceleme sırasında ulaşım, yol, menfez ve diğer altyapı projeleri değerlendirildi. Ayrıca, köy muhtarları ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunularak, yerel görüşler de alındı.