Kaymakam Evlice Kütüphaneyi Ziyaret Etti

HAVRAN KAYMAKAMI KITAPLIĞI ZİYARET ETTİ

Balıkesir’in Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, ilçedeki Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti ve burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kütüphane Sorumlusu Selin Güngör’den detaylı bilgi edinme imkanı bulan Kaymakam Evlice, öğrencilere ve vatandaşlara sunulan hizmetleri yerinde inceleyerek desteklenmesi gereken alanları değerlendirdi.

KÜTÜPHANELERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Ziyaretinin sonunda Kaymakam Evlice, kütüphanelerin “bilgiye erişimde ve toplumsal kültürel gelişimde hayati bir rol oynadığını” belirtti. Bu önemli kurumların sağladığı hizmetlerin artarak devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Evlice, kütüphane çalışanlarına başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.