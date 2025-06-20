Kaymakam Güldoğan, Gürpınar’ı Ziyaret Etti

ŞEHİDİN AİLESİ ZİYARET EDİLDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinin Kaymakamı Ali Güldoğan, 2023 yılında İzmir’de orman yangınlarına müdahale sırasında şehit düşen Orman Yangın İşçisi Mustafa Gürpınar’ı anmayı ihmal etmedi. Kaymakam Güldoğan, Gürpınar’ın Poyrazdamları Mahallesi’ndeki ailesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

ŞEHİTİN KAHRAMANLIĞI ANILDI

İzmir’in Menderes ilçesinde 12 Temmuz 2023’de meydana gelen orman yangınına müdahale eden Mustafa Gürpınar, hem dumandan hem de alevlerden zarar gördü ve 2 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından şehit oldu. Kaymakam Ali Güldoğan, Salihli’nin Poyrazdamları Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret ederek, Gürpınar’ın anısını yaşattı. Ziyarette Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir de yer aldı. Ziyaret, yapılan dualarla son buldu.