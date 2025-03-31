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Kaymakam Gündoğdu’dan Bayram Ziyaretleri

KAYMAKAM GÜNDOĞDU’NUN ZİYARETLERİ

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki farklı kurumları ziyaret etti. Gündoğdu, bu ziyareti sırasında İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi’ne giderek burada görev yapan personellerin bayramını kutladı.

Kaymakam Gündoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışan emniyet güçleri ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bayram döneminde de hizmet sunan personellerin bayramı yalnız geçirmemesi gerektiğine vurgu yapan Gündoğdu, tüm görevlilere moral vererek, “Bayramda da hepimizin huzuru ve güvenliği için görev başındasınız. Hepinize sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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