Kaymakam Gündoğdu’dan Kolluk Amirlerine Ödül

BAŞARI BELGELERİYLE ÖDÜLLENDİRME

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan kolluk amirlerine başarı belgesi ile ödül verdi. Kolluk amirlerinin, faili meçhul olayların aydınlatılması konusunda gösterdiği üstün çabanın ve özverinin, Karacasu’daki güvenlik ortamına önemli katkılar sağladığını aktaran Gündoğdu, bu başarıları takdir etti.

ÜSTÜN PERFORMANS

Jandarma ve emniyet güçlerine sundukları olağanüstü performanstan dolayı teşekkür eden Gündoğdu, “Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kolluk amirlerimize teşekkür ediyorum. Onların gayretleri sayesinde ilçemizdeki güvenlik seviyesi her geçen gün artmaktadır. Bu gayretin devam etmesi için hep birlikte çalışacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

MOTİVASYON KAYNAĞI

Başarı belgelerinin Karacasu’da güvenliği sağlamada önemli bir motivasyon kaynağı olacağını vurgulayan Gündoğdu, ödüllendirilen amirlere gelecekteki görevlerinde de başarılar diledi.