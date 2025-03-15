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Kaymakam Güzel, İftar Programına Katıldı

BİNGÖL’DE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen çocuklar ve aileler için gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Şehit Polis Hakan Akdere Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Güzel’in yanı sıra daire amirleri, desteklenen çocuklar ve aileleri de bulunuyordu.

PROGRAMIN İÇERİĞİ VE KONUŞMA

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açıldı ve dualar edildi. Yemekten sonra Kaymakam Muhammet Güzel, misafirlere yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberliğin önemine” vurgu yaparak, devletin her zaman ihtiyaç sahibi aileler ve evlatlarının yanında olduğunu ifade etti.

KÜÇÜK MİSAFİRLERLE İLGİLİ ANLAR

Yemek sonrasında Kaymakam Güzel, küçük misafirler ve aileleriyle birebir ilgilenerek sohbet etti ve isteklerini dinleyerek onlarla daha yakından ilgilendi. Program, miniklere çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi ve İlçe Müftüsü Yahya Aktaş’ın yaptığı dua ile etkinlik tamamlandı.

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