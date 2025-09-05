Haberler

Kaymakam Güzel, Yağmur’u ziyaret etti

ZİYARETİN DETAYLARI

Bingöl’ün Genç ilçesinde, Kaymakam Muhammet Güzel, sağlık durumu nedeniyle evde eğitim alan 10. sınıf öğrencisi Yağmur Ok’u evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında eğitim süreci ve öğrencinin sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alan Kaymakam Güzel, Yağmur’a tablet bilgisayar ile çeşitli hediyeler sundu.

AİLEYLE SOHBET

Ziyaret sırasında aileyle de sohbet eden Kaymakam Güzel, “Yağmur evladımız için rabbimden şifalar diliyoruz. Bizler her zaman yanınızdayız ve her türlü desteğe hazırız. Çocuğumuzun eğitiminden geri kalmaması için gösterilen gayreti çok kıymetli buluyoruz. Bu süreçte fedakarca emek veren annesine, babasına ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

ÖNEMLİ

Eğitim Yılı Başlarken Çocuklarımız Hazırlanmalı

Yeni eğitim yılı öncesinde çocukların sağlıklı bir beden ve bilinçli alışkanlıklarla okula hazırlanması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, aileler için kapsamlı bir rehber sundu.
Antalya’da Güzellik Merkezi Sorunu Yaşandı

Antalya'daki bir güzellik merkezinde broşür dağıtan genç kadın, merak edip girdiği yerde imzaladığı sözleşmeyle 22 bin lira borçla muhatap oldu. İptal talebi reddedildi.

