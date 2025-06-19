Kaymakam Hakan Alkan Gediz’den ayrıldı

HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE VEDALAŞMA

Adana’nın merkez Çukurova ilçesine atanan Hakan Alkan, Gediz’deki görevine veda etti. Bugün sabah saatlerinde Gediz Hükümet Konağı önünde daire amirleri ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak yeni görev yeri için yola çıktı. Uğurlama törenine, daire amirleri ile Kaymakamlık çalışanları katıldı. Gediz’deki görev süresi boyunca ilçenin gelişimi ve halkın refahı için önemli projelere imza atan Alkan’a, veda anında duygusal anlar yaşandı.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Gediz’den ayrılmadan önce son duygularını aktaran Kaymakam Hakan Alkan, “Bugün Gediz’deki görevimi tamamlayarak Adana’nın Çukurova ilçesindeki yeni görevime başlamak üzere yola çıkıyorum. Gediz, benim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda çok güzel hatıralar biriktirdiğim, çalışkan ve samimi insanlarıyla tanıştığım, kalbimde ayrı bir yere sahip olacak bir ilçe oldu” dedi. Burada görev aldığı süre boyunca, başta daire amirleri olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıyla ve kıymetli Gediz halkıyla uyum içinde çalışmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade etti.

GELECEK İÇİN İYİ DİLEKLER

Kaymakam Alkan, “Gediz’in her alanda ilerlemesi için gösterdiğimiz çabada bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kapım yeni görev yerimde de sizlere her zaman açık olacaktır. Gediz’e ve Gedizlilere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Hakkınızı helal edin” diyerek veda etti. Ardından, Hükümet Konağı önünden alkışlarla uğurlandı. Gediz halkı ve kurum amirleri, Kaymakam Alkan’a yeni görevinde başarılar diledi.