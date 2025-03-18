Kaymakam İlyas Memiş Öğrencilerle İftarda Buluştu

BURHANİYE’DE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Burhaniye Muhyiddini Rumi KYK Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen iftar programı yoğun ilgiyle karşılandı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ORTAMI

Kaymakam İlyas Memiş, bu programda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve onların hal hatırlarını sordu. İftara Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Adem Özalp ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan da katılım gösterdi.