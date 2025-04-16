Kaymakam İlyas Memiş Tohum Takasında

BURHANİYE İLÇESİNDE TOHUMLAR PAYLAŞILDI

Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş, Şarköy Mahallesi’nde düzenlenen 2. Tohum Takas etkinliğine katıldı. Bu etkinlik yoğun ilgi gördü. Kaymakam Memiş, birçok etkinliğin yer aldığı şenlikte stantları gezerek bilgi aldı.

KAYMAKAM’DAN TEŞEKKÜR VE YERLİ TONA VURGU

Kaymakam Memiş, şenliği düzenleyenlere teşekkür ederek yerli tohumların önemine değindi. Takas şenliğine Kaymakam İlyas Memiş ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.