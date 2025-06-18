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Kaymakam İlyas Memiş Veda Ziyareti Yaptı

VEDA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burhaniye ilçesinde görev süresini tamamlayan Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya’ya bir veda ziyareti yaptı. Memiş’in Kayseri’nin Talas ilçesine tayininin çıkması nedeniyle düzenlenen bu ziyaret, ilçe protokolü arasındaki uyumlu çalışmaların önemini vurguladı.

DESTEK VE MISAFİRPERVERLİK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye’deki görev süresi boyunca kendisine gösterilen destek ve misafirperverlik nedeniyle Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya’ya teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

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