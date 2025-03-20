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Kaymakam Kahraman, Ahmetler’de İftar Programına Katıldı

RAMAZAN AYINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakam Kahraman, ilçeye bağlı Ahmetler köyünde düzenlenen iftar etkinliğine katılarak köy halkıyla buluştu.

İFTAR PROGRAMINDA SAMİMİ SOHBETLER

İftar programı, samimi bir ortamda gerçekleşti. Kaymakam Kahraman, köylülerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Kahraman, köylülerle dayanışma içinde olmanın önemini vurguladı ve Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti. Bu buluşmaya, Köy Muhtarı Mustafa Ertekin ve İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş da katılarak Kaymakam Kahraman’a eşlik etti.

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