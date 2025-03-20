Haberler

Kaymakam Kahraman’dan Öğrencilerle Kitap Okuma Etkinliği

ÖĞRENCİLERLE ANLAMLI BULUŞMA

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, öğrencilerle bir araya gelerek önemli bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Kaymakam Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından “İkram Bizden, Sohbet Sizden” adıyla düzenlendi. Kaymakam Kahraman, etkinlikte öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldı.

OKUMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kaymakam Kahraman, okumanın bireysel gelişime katkısını vurgulayarak, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın önemini dile getirdi. Kahraman, “Kitap okumak, bireysel gelişiminizin en önemli parçalarından biridir. Her kitap, size yeni bir dünya açar ve hayatınıza farklı perspektifler kazandırır. Pazaryeri’nde eğitim odaklı bu tür faaliyetler devam edecek ve öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmaya yönelik çalışmalar sürecek” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Dumlupınar Üniversitesi’nde İftar Programı Düzenlendi

Kütahya'daki Dr. Osman Konur Kur'an Kursu'nda üniversite öğrencileri için iftar etkinliği düzenlendi. İftar sırasında İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Ramazan'ın manevi değerlerini vurguladı.
Haberler

Genç Kadın Uyuşturucu Bağımlısı Oldu

Adana'da uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle akli dengesi bozulan Zeynep Erdem'in çocuklarına devlet tarafından sahip çıkıldı. Ebeveyn, kızının iyileşmesi için yardım talep ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.