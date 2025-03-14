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Kaymakam Kahraman Küçükelmalı İftarına Katıldı

KÜÇÜKELMALI KÖYÜ’NDE GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Küçükelmalı Köyü’nde gerçekleştirilen geleneksel iftar programına katıldı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık 30 yıldır devam eden bu anlamlı gelenekte, köy halkı ramazan ayında birlik ve beraberlik duygusunu yaşatarak aynı sofrada buluşuyor. Kaymakam Kahraman, bu özel akşamda köylülerle iftar açarak onların misafirperverliğine ortak oldu.

İftar sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Kahraman, Küçükelmalı halkının yıllardır sürdürdüğü bu güzel geleneğin, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Kahraman, “Ramazan ayının bereketi, birlik ve beraberlikle daha da anlam kazanıyor. Küçükelmalı köyümüzün bu geleneği, bizlere paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu güzel ortamda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Köylüler, Kaymakam Kahraman’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, her yıl aynı coşkuyla iftar programlarının devam etmesini temenni etti. Kaymakam Kahraman’a bu ziyareti sırasında İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş da eşlik etti.

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