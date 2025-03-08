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Kaymakam Kahveci’den Sıla’ya Doğum Günü Sürprizi

SURPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Manisa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, iftar sofrasına katıldığı Kocaman ailesinin küçük kızı Sıla’ya doğum günü sürprizi yaparak paylaşımda bulundu. Kaymakam Kahveci, Hacıhaliller Mahallesinde Yeter Kocaman’ın evini ziyaret ederek aileyle birlikte iftar yaptı.

KÜÇÜK SILA’YA PASTA SÜRPRİZİ

İftar sonrası Kaymakam Kahveci, yanında getirdiği pasta ile Fatih Ortaokulu öğrencisi Sıla’nın doğum gününü kutladı. Sıla’nın doğum günü pastasını kesen Kahveci, küçük kızı da mutlu etti. “Nice mutlu yıllar” dileyen Kaymakam, Sıla’nın doğum günü heyecanına ortak oldu.

AİLEYE TEŞEKKÜR VE YAKINDAN İLGİ

Kaymakam Kahveci, Kocaman ailesiyle de yakından ilgilendi ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. Bu ziyarette Kaymakam Kahveci’ye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz da eşlik etti.

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