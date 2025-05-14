Kaymakam Kapankaya, Engellilere Destek Verdi

ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA ZİYARET

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla ilçede yaşayan bedensel engelli Tülay ve Mehmet Çetin çiftini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Kapankaya, engelli birey ve ailelerine yakın ilgi gösterip sıcak bir ortamda sohbet etti. Hal hatır sorduktan sonra, çiftin taleplerini dinledi.

TOPLUMSAL KATILIMIN ÖNEMİ

Kaymakam Kapankaya, engelli bireylerin toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer almasının önemine dikkat çekti. Herkesin bir gün engelli olabileceğini hatırlatarak empati ve dayanışma çağrısında bulundu. Ziyaret esnasında yaptığı açıklamalarda, “Her birey bir engelli adayıdır. Önemli olan, sevgi ve saygı ile inancımızı kaybetmeden bütün engelleri birlikte aşabilmektir” ifadelerini kullandı. Engelli bireylerin karşılaştığı sorunları paylaşmanın ve çözüm yolları aramanın hepimizin ortak görevi olduğunu vurguladı.

Kapankaya, “Unutulmamalıdır ki, asıl engel sevgi eksikliğidir. Toplumun her kesiminin engelli bireylere karşı daha duyarlı, anlayışlı ve destekleyici olması büyük önem taşımaktadır” dedi. Ayrıca, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nın bu konudaki bilinç ve farkındalığın artırılmasında önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

DUYGU VE TEMENNİLER

Ziyaretini, toplumda farkındalık oluşturması dileğiyle tamamlayan Kaymakam Kapankaya, “Engelliler Haftası’nın toplum genelinde farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza ve değerli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” dedi. Günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların dayanışma içinde aşılmasını ümit ettiğini belirtti. Ayrıca ziyaret sırasında Kaymakam Kapankaya’ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri ile ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti. Gerçekleşen ziyaret, engelli Çetin çifti tarafından memnuniyetle karşılandı.