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Kaymakam Karali Sağlık Çalışanlarıyla İftarda Buluştu

DİYADİN KAYMAKAMI SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE İFTAR YAPTI

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, iftar organizasyonunu sağlık çalışanlarıyla gerçekleştirdi. Kaymakam Karali, eşi Elif Karali, savcı, hakim ve ilçe protokolü ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Diyadin Devlet Hastanesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Sağlık çalışanları ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Karali, “Her koşulda ödün vermeden büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyorum.” diyerek, 14 Mart Tıp Bayramı’nı da kutladı.

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