Kaymakam Kaya’dan Şampiyonlara Anlamlı Jest

SPORCULARA DESTEK VE HEDİYE

Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede düzenlenen il müsabakalarında başarılı olan kız sporculara eşofman takımı hediye etti. Vezirköprü Gençlik ve Spor Kulübü’nün Küçük Kızlar İl Müsabakalarında elde ettiği başarı ile il birincisi olan boks sporcusu Münevver Akbaş, makamında kabul edildi.

BAŞARILAR VE GELECEK HEDEFLER

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, sporcuların elde ettiği başarıları tebrik etmeyi ihmal etmedi. Kaya, 7-14 Nisan tarihleri arasında Karabük’te gerçekleştirilecek Türkiye Boks Şampiyonası’nda Samsun’u temsil edecek Münevver Akbaş’a, ayrıca 4-6 Nisan’da Samsun’da yapılacak voleybol bölge finalleri müsabakalarında ilimizi temsil edecek Vezirköprü Küçük Kızlar Voleybol Takımı’na başarılar diledi. Sporcuların görüş ve önerilerini de dinleyen Kaya, onlara eşofman takımı hediye etti.

ZİYARET VE DESTEKLEYİCİ KATILIM

Söz konusu ziyarete Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kulüp yöneticisi İrfan Yolcu ile sporcuların antrenörleri de katıldı. Bu desteklerle, sporcuların motivasyonu artırılıyor ve başarıları telafi edilmek isteniyor.