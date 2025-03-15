Kaymakam Kılıç, 112 Sağlık İstasyonunu Ziyaret Etti

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 112 Acil Sağlık İstasyonunu ziyaret ederek burada görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ramazan ayında özverili bir şekilde çalışan sağlık personeline teşekkür eden Kaymakam Kılıç, acil sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

AÇIKLAMA VE VURGULAR

Kaymakam Kılıç, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkili bir biçimde ulaşabilmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Acil sağlık hizmeti sağlayan personelin fedakar çalışmalarının büyük bir takdir topladığını ifade etti ve onlara başarılar diledi.