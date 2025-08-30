Haberler

Kaymakam Kılıç, Büyükyenice’de programda

MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMINA KATILIM

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında yer aldı. Bu etkinlikte köy halkı bir araya gelerek dini ve kültürel bir atmosferde buluşma fırsatı buldu. Program kapsamında okunan dualar ve ilahiler, manevi bir ortam oluşturdu. Kaymakam Kılıç, etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi ve destek mesajları verdi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Kaymakam Kılıç, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, bu gibi organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Büyükyenice Köyü sakinleri ise Kaymakam Kılıç’ın ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Vatandaşlar, bu tür programların hem dini hem de sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

