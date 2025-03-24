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Kaymakam Kılıç İyilikte Yarışalım Etkinliğinde

KAYMAKAM KILIÇ’IN ETKİNLİĞE KATILIMI

Osmaneli İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) çerçevesinde Balaban İlkokulu’nda düzenlenen ‘İyilikte Yarışalım’ etkinliğine katıldı. Bu etkinlikte, Balaban İlkokulu’nun öğretmenleri, öğrencileri ve velileri, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Ramazan ayı için hazırlanan hediye kutularını teslim etti. Etkinlik, öğretmenlerin düzenlemesi ile Kaymakam Kılıç’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Kaymakam Kılıç, toplumsal dayanışmanın önemini ifade ederek, “BİL-EN projesi ile sosyal sorumluluk alanında da önemli adımlar atıyoruz” dedi. Hediye kutuları, temel gıdalar ve alışveriş çeklerinden oluşarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Etkinliğe katılan öğretmenler ve öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferinde yardımlaşmanın önemine dikkati çektiler.

TEŞEKKÜR VE DİLEKLER

Kaymakam Kılıç, etkinliğe katkıda bulunan ve destek veren herkese teşekkür etti ve toplumsal dayanışmanın devam etmesini diledi.

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