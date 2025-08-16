Haberler

Kaymakam Kılıç, Yangın Sonrası Ziyaret Etti

YANGIN SONRASI İNCELEMELER YAPILDI

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyü, Kaşıkçı Mahallesi’nde meydana gelen yangının ardından, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, olay yerini ziyaret etti. Yangından zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, bölgedeki ihtiyaçları ve sorunları dinleyerek, yapılacak olan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

VATANDAŞLARIN KAYGILARI DİNLEDİ

Kaymakam Kılıç, yangının etkilediği evlerde ve arazilerde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapacaklarını ifade etti. Kılıç, “Yaşanan yangın nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Rize’de 5 Yaşındaki Çocuk Köpek Saldırısına Uğradı

Rize'de 5 yaşındaki Yener Topçu, babasıyla beraberken sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Baba, bu tür olayların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Haberler

Muğla’da Öğrenciler İçin Yeni Yurt

Muğla'da, Milli Piyango Kız Yurdu'nda deprem riskine karşı yıkılan binaların yerine modern yapılar inşa edilecek. Proje, gençlerin güvenli bir yaşam alanına kavuşmasını amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.