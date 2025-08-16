Kaymakam Kılıç, Yangın Sonrası Ziyaret Etti

YANGIN SONRASI İNCELEMELER YAPILDI

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyü, Kaşıkçı Mahallesi’nde meydana gelen yangının ardından, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, olay yerini ziyaret etti. Yangından zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, bölgedeki ihtiyaçları ve sorunları dinleyerek, yapılacak olan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

VATANDAŞLARIN KAYGILARI DİNLEDİ

Kaymakam Kılıç, yangının etkilediği evlerde ve arazilerde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapacaklarını ifade etti. Kılıç, “Yaşanan yangın nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.