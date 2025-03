Kaymakam Koşansu’dan Dünya Down Sendromu Etkinliği

BULANIK KAYMAKAMINDAN FARKINDALIK GÜNÜ DÜZENLEMESİ

Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte özel çocuklar ve aileleriyle birlikte pasta kesti. Muş Bulanık Kaymakamlığı, bu anlamlı günde Bulanık Kapalı Spor Salonu’nda özel bir etkinlik düzenleyerek, toplumda farkındalık yaratmayı amaçladı.

ÖZEL ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Etkinlikte, özel çocuklar Kaymakam Koşansu ile beraber pasta kesmenin yanı sıra palyaçolarla oynayarak neşeli anlar yaşadı. Aileleriyle birlikte vakit geçiren çocuklar, etkinliğin keyfini çıkardı. Kaymakam Koşansu, konuşmasında Down sendromlu bireylerin hayatın dışında tutulmasının onlara büyük zarar verdiğine vurgu yaptı. “Bugün 21 Mart, farklılıkların zenginlik olduğuna inandığımız, sevgiyi, anlayışı ve kapsayıcılığı bir kez daha hatırladığımız bir gün. Down sendromlu bireyler; güler yüzleri, içten sevgileri ve hayata kattıkları eşsiz renkleriyle toplumumuzun vazgeçilmez bir parçası.” diyerek, bu bireylerin toplumda eşit ve mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

FARKINDALIK VE DESTEK VURGUSU

Kaymakam Koşansu, engellerin zihinlerde yıkılması gerektiğini, ön yargıların sevgiyle aşılması gerektiğini sözlerine ekledi. “Devlet olarak, down sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların yaşamlarını kolaylaştıracak her adımda destekçiyiz.” diyerek, toplumun bu konuda daha fazla duyarlı olması için çağrıda bulundu. Etkinlik sonunda Kaymakam Koşansu, özel çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek onların düşüncelerini dinledi.