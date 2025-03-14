Kaymakam Memiş, Burhaniye’de İftar Programına Katıldı

BURHANİYE KAYMAKAMI İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Kuvayi Milliye Fen Lisesi’nin pansiyonunda düzenlenen iftar etkinliğine katıldı. İftar sırasında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Memiş, onlarla sohbet edip hal hatırlarını sordu. Ayrıca öğrencilerin eğitim durumu ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

PROGRAMDA DİĞER İSİMLER DE BULUNDU

Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Burhaniye Kuvayi Milliye Fen Lisesi Müdürü Okan Günal, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı. İftar programı, sıcak bir ortamda gerçekleşti ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.