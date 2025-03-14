Haberler

Kaymakam Memiş, Burhaniye’de İftar Programına Katıldı

BURHANİYE KAYMAKAMI İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Kuvayi Milliye Fen Lisesi’nin pansiyonunda düzenlenen iftar etkinliğine katıldı. İftar sırasında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Memiş, onlarla sohbet edip hal hatırlarını sordu. Ayrıca öğrencilerin eğitim durumu ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

PROGRAMDA DİĞER İSİMLER DE BULUNDU

Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Burhaniye Kuvayi Milliye Fen Lisesi Müdürü Okan Günal, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı. İftar programı, sıcak bir ortamda gerçekleşti ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalya’da İzinli Çıkan Kadın Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, izine çıkan 31 yaşındaki Nermin Küçükzeybek boş bir alanda ölü olarak bulundu. Genç kadın madde bağımlılığı tedavisi görmekteydi.
Haberler

Keçileri Yakarak Telef Eden Kişi Gözaltında

Tokat'ın Zile ilçesinde sosyal medyada yayımlanan eziyet görüntüleri sonrası 25 keçiyi yakarak öldüren A.A. gözaltına alındı. Soruşturmalar başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.