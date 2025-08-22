Kaymakam Muammer Köken, Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMI YANGIN MAĞDURLARINI ZİYARET ETTİ

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, son zamanlarda meydana gelen yangınlar sonucu evleri hasar gören aileleri ziyaret etti. Kaymakamlıktan yapılan bilgiye göre, yangınlar Aşçıoğlu ve Fevzi Çakmak mahallelerinde gerçekleşti.

DEVLET YARDIMİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Kaymakam Köken, yangın mağduru ailelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin ve ilgili kurumların her daim vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Yangın mağdurlarıyla sohbet eden Köken, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek ilgili birimlere destek çalışmalarının hemen başlatılması için gerekli talimatları verdi. Ayrıca, acil ihtiyaçların karşılanabilmesi adına her bir aileye 10’ar bin lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.