Kaymakam Muammer Köken, Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMI YANGIN MAĞDURLARINI ZİYARET ETTİ

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, son zamanlarda meydana gelen yangınlar sonucu evleri hasar gören aileleri ziyaret etti. Kaymakamlıktan yapılan bilgiye göre, yangınlar Aşçıoğlu ve Fevzi Çakmak mahallelerinde gerçekleşti.

DEVLET YARDIMİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Kaymakam Köken, yangın mağduru ailelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin ve ilgili kurumların her daim vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Yangın mağdurlarıyla sohbet eden Köken, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek ilgili birimlere destek çalışmalarının hemen başlatılması için gerekli talimatları verdi. Ayrıca, acil ihtiyaçların karşılanabilmesi adına her bir aileye 10’ar bin lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 bin metrekarelik alan zarar gördü.
“Altın Başarı Ödülleri” Töreni Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri', İstanbul'da gerçekleşti. Ödül töreninde, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü, Bedia Teymur'a verildi.

