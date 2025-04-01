Kaymakam Mustafa Çelik’ten Bayram Ziyareti

BAYRAM ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Erzurum’un Oltu ilçesindeki Kaymakam Mustafa Çelik, bayram boyunca ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Çelik, İğdeli Küme Evleri’nde ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret ederek onların bayramını kutladı. Ziyaret esnasında, Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet, mahalledeki yaşlılara tatlı ikram etti ve bir müddet sohbet gerçekleştirdi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri, Kaymakam Çelik’in bu anlamlı ziyareti dolayısıyla büyük bir memnuniyet duyduklarını ve sevinç içinde olduklarını ifade ettiler. Ziyarete Kaymakam Çelik’in yanı sıra, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdinç Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Özmen ve Mahalle Muhtarı Zafer Şahin de katıldı.