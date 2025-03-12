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Kaymakam Mustafa Karali Şehit Ailesiyle İftarda Buluştu

İFTAR BULUŞMASI

Ağrı’nın Diyadin İlçe Kaymakamı Mustafa Karali, bu ramazan ayında anlamlı bir iftar etkinliği düzenledi. Kaymakam Karali, eşi Elif Karali ile birlikte, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Hasibe Baraç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdühekim Adıgüzel ile birlikte iftar için bir araya geldi.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Kaymakam Karali, 17 Ağustos 1990 tarihinde şehit düşen Ali Özer’in oğlu Ümit Özer ve ailesini iftar sofrasında ziyaret etti. İftarın ardından şehit ailesine Bayrak ve Kur’an-ı Kerim hediye eden Kaymakam, onlara başsağlığı dileklerini iletti. Bu tür ziyaretler, şehit ailelerinin yalnız olmadığını hissettirmekte önemli bir yer tutuyor.

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