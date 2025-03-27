Kaymakam Odabaş, Ramazan’da Vatandaşla Buluşuyor

RAMAZAN’DA VATANDAŞLARA KONUK OLMA FAALIYETİ

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve eşi Ayşe Odabaş, Ramazan ayının ruhunu ilçe sakinleriyle bir arada yaşayarak sürdürmeye devam ediyor. Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) bünyesindeki “Vefa Projesi” çerçevesinde ilçede yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Odabaş, Tuzcumurat Mahallesi’nde bulunan Remzi Uzuner’in iftar sofrasına konuk oldu. Ziyaret sırasında Uzuner’in istek, öneri ve talepleri dikkatle dinlendi.

VATANDAŞLA BİRLİKTE OLMAK BÜYÜK BİR ONUR

Kaymakam Odabaş, Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşmanın kendileri için bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti. “Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ev ziyaretlerimize aralıksız devam ediyoruz. Onların sıkıntılarını dinleyip çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminde, onlarla aynı sofrayı paylaşmak, onların dualarına ortak olmak bizim için büyük bir onurdur.” ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdi.

BAŞKANLAR YANLARINDA

Ziyarete, SYDV Müdürü Elif Çakır ve İlçe Tarım Müdürü Sabriye Akçay da katılarak Kaymakam Odabaş’a eşlik etti. Bu tür etkinliklerin, sosyal dayanışmayı arttırarak toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağladığı düşünülüyor. Ramazan boyunca bu tür ziyaretlerin devam etmesi planlanıyor.