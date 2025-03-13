Kaymakam, Öğrencilerle İftarda Bir Araya Geldi

ÖĞRENCİLERLE İFTAR YEMEĞİ

Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak, pansiyonda kalan öğrencilere iftar yemeği düzenledi. Kaymakam Maslak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERİN İSTEKLERİ DİNLENDİ

İftar yemeği sırasında öğrencilerle sohbet eden Maslak ve Karahan, onların dilek ve isteklerini dinledi. Ayrıca okul idaresinden pansiyon hakkında bilgi aldılar. Kaymakam Mustafa Maslak, “Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini” diledi.