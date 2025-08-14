Haberler

Kaymakam Öztürk Spor Okulları Hakkında Bilgi Aldı

KAYMAKAM’DAN SPOR OKULLARINA ZİYARET

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü altında faaliyet gösteren yaz dönemi spor okulları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Öztürk, çeşitli branşlarda eğitim alan genç sporcularla bir araya geldi.

GENÇLERİN SPORLA GELİŞİMİ ÖNEMLİ

Kaymakam Öztürk, spor okullarında yeteneklerini geliştiren gençlere başarı dileklerinde bulundu. “Geleceğin profesyonel sporcu adaylarına başarılar diliyorum. Özveriyle çalışan antrenörlerimizi de tebrik ediyorum. Gençlerin sporla iç içe büyümelerinin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

