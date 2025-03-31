Kaymakam Şehit Aileleri ve Gazileri Unutmadı

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER UNUTULMADI

Kars’ın Susuz ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere özel bir ziyaret gerçekleştirildi. Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, ilçe protokolüyle birlikte şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek onların yanında olduğunu gösterdi.

DEVLETİN DESTEK VURGUSU

Kaymakam Hacıismailoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatan için mücadele eden kahramanların aileleriyle yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında ailelerle sohbet eden Hacıismailoğlu, “Devlet her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında” diyerek bu konudaki desteklerinin süreceğini belirtti. Bayram kutlaması sırasında ailelerin istek ve taleplerini dinleyerek gereken desteğin sağlanacağı sözü verildi.

DUYGUSAL ANI VE MEMNUNİYET

Ziyaretler esnasında birçok duygusal an yaşandı. Şehit yakınları ve gaziler, bu anlamlı günde unutulmadıkları için memnuniyetlerini ifade ettiler. Kaymakam Hacıismailoğlu, “Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanındayız. Onların acılarını paylaşıyor, bayram sevincini birlikte yaşıyoruz. Vatanımız için fedakarlık gösteren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ZİYARET

Son olarak, Kaymakam Hacıismailoğlu, Ramazan Bayramı’nda mesai mevhumu gözetmeden görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret etti ve onların bayramlarını kutladı. Bu ziyaret, bayram ruhunun ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladı.