Kaymakam Seyhan’dan Türkay Gazetesi’ne Ziyaret

ZİYARETİN DETAYLARI

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Türkay Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gül’ü ziyaret etti. Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren Türkay Gazetesi’ne yapılan ziyarette, Kaymakam Seyhan gazete yönetimiyle bir araya geldi.

ÖVGÜLER VE TEŞEKKÜRLER

Tarık Buğra Seyhan, Türkay Gazetesi’ni yakından takip ettiğini ifade ederek, “Bölgemizde yaşanan deprem sonrası ilçemizde aktif olarak yayın hayatını sürdürmekte olan Türkay Gazetesi ve internet sitesi zor şartlarda büyük bir özveri ile kaymakamlık olarak ilçemizde yapmış olduğumuz her türlü çalışma, program ve etkinliklerimizi kamuoyuna duyurmada ellerinden geleni yapmakta. İlçemiz için ellerinden geleni yapan, Türkay Gazetesi ve internet sitesi yönetim kurulu başkanı Osman Gül’e ve Yazı işleri müdürü Gamze Gül’e teşekkür ediyor, yayın hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

MEMNUNİYETİ İFADE ETTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkay Gazetesi ve İnternet sitesi yönetim kurulu Başkanı Osman Gül ise, “Kaymakamımız her fırsatta vatandaşlarımızla ve esnafımızla bir araya gelerek devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi görmekte. Bugün gazetemizi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı. Kaymakamımıza ziyaretleri dolayısıyla Türkay ailesi adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.