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Kaymakam Sultan Doğru’dan Şehit Annesine Ziyaret

KADINLAR GÜNÜ ZİYARETİ

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla şehit annesi Senem Kef’i ziyaret etti. Bu özel gün dolayısıyla hanımlarını unutmayan Kaymakam Doğru, birçok ev ziyareti gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 2005 yılında Gümüşhane’nin Torul İlçesi’nde terörist saldırısı sonucu şehit olan oğlu Doğan Kef’in ailesini de ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR

Ziyaret sırasında, şehit annesi Senem Kef’in Kadınlar Günü’nü kutlayan Kaymakam Doğru, ona saygı ve minnet duygularını iletti. Duygusal anların yaşandığı bu ziyarette, ailenin sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Doğru, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğuna vurgu yaptı. Germencik Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Kaymakamımız Sultan Doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesileyle aziz şehidimiz Doğan Kef’in Neşetiye Mahalesi’ndeki annesi Senem Kef’i ziyaret ederek saygı ve minnet duygularını iletti, gününü tebrik etti” denildi.

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