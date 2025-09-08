Haberler

Kaymakam T. Yılmaz, Okula Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde bir okul ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Yılmaz, bu ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırler ile birlikte Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu’nu ziyaret etti.

BAŞARILAR DİLENDİ VE HEDİYELER VERİLDİ

Ziyarette, ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Ayrıca Yılmaz, öğrencilere çeşitli hediyeler sunarak onların heyecanına ortak oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Haberler

Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.