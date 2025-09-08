Kaymakam T. Yılmaz, Okula Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde bir okul ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Yılmaz, bu ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırler ile birlikte Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu’nu ziyaret etti.

BAŞARILAR DİLENDİ VE HEDİYELER VERİLDİ

Ziyarette, ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Ayrıca Yılmaz, öğrencilere çeşitli hediyeler sunarak onların heyecanına ortak oldu.