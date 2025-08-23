Kaymakam Türker Düğüne Katıldı, Tebrik Etti

KAYMAKAM TÜRKER DÜĞÜNDE

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Çay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü çalışanı Mustafa Akman’ın düğününe katıldı. Kaymakam Türker, düğün töreninde gelin ve damadın ailesini tebrik ederek, mutlu günlerinin hayırlı geçmesini diledi. “Damat benim çalışma arkadaşım, kendisi bizleri düğününe davet etti, biz de geldik, arkadaşımın ve eşinin, ailelerin bu mutlu günlerinde yanlarında olduk. Neşelerinin ve mutluluklarının daim olmasını ve paylaşılarak artmasını diliyorum. Gençlere huzur ve saadet temenni ediyorum. Sevgiyi, saygıyı ve sabrı da naçizane tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

AİLELERE TEŞEKKÜR

Kaymakam Türker, düğün etkinliğinde bulunan misafirlere davetlerine icabet ettikleri için teşekkür etti. Bu anlamlı günde genç çiftin yanlarında bulunmak, onların mutluluklarına ortak olmak için bir araya gelmişlerdi. Törenin samimi atmosferinde, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı.