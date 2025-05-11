Kaymakam Uğur, Anneler Günü’nü kutladı

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞMA

Mut Kaymakam Vekili İsa Uğur, Anneler Günü sebebiyle şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Uğur ve eşi Fatma Nur Uğur, Mut Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda, şehit ve gazilerin anneleri ile eşlerinin bu özel gününü kutladı.

ANNELERİN HAKKI ASLA ÖDENEMEZ

Programda katılımcılara çiçek takdim eden Kaymakam Uğur, “Vatan uğruna evlatlarını feda eden annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz.” ifadesini kullandı. Uğur, konuşmasının ardından ailelerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.