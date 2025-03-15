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Kaymakam Uğuz Çocuklarla İftarda Buluştu

DİYARBAKIR’DA İFTAR PROGRAMI

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, gerçekleştirilen iftar programında çocuklarla bir araya geldi. İftar öncesinde davetlilere tek tek ilgi gösteren Kaymakam Uğuz, çocukların ve ailelerinin taleplerini dinleyerek onların yanında olduklarını vurguladı. Sohbetlerin devamında ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

KAYMAKAM’IN MESAJI

Programda bir konuşma yapan Kaymakam Hasan Uğuz, devletin her zaman yardıma muhtaç bireylerin yanında olduğunu dile getirerek, “Bu akşam Ramazan’ın en güzel ve en anlamlı iftarlarından birini gerçekleştirdik. Devletimiz, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Sizler bizlere Yüce Allah’ın emanetisiniz. Irk, dil, din fark etmeksizin hepimizin insani sorumluluğu, sizlere sahip çıkmaktır. Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizdedir ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

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