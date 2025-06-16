Kaymakam Zeynep Biber Demir Ziyareti

HEYECANLI ZİYARET

Balıkesir’in Balya ilçesinde, Kaymakam Zeynep Biber Demir’in gerçekleştirdiği ziyaret, halkta büyük bir heyecan oluşturdu. Yöre halkı, mülki amirlerini sık sık görmeye alışık olmadıkları için, adı öğrenilemeyen 84 yaşındaki bir teyze, Kaymakam Demir’i coşkuyla karşıladı. Teyzenin “İki gündür heyecandan uyuyamadım, kaymakam gelecek dediler!” sözleri, yurdum insanının sıcaklığını ve samimiyetini gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM

Kaymakam Demir, bu anlamlı anı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Canım teyzem, yüzümüzü gülümsetti” ifadesini kullandı. Ziyaret sırasında Kayalar Mahallesi’ni de gezerek, bir şehit ailesini de unutmadan ziyaret ederek onlara plaket takdim etti.

HALKLA İLETİŞİMİN GÜÇLENMESİ

Ziyaretin ardından mahalle sakinleriyle çay bahçesinde bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Kaymakam Demir, yerel halkla bağlarını güçlendirdi. Bu anlamlı ziyaret, hem kaymakamlık ile halk arasındaki bağı pekiştirdi hem de Balya’nın samimi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.