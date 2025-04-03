Kaymakamdan Ebe Büşra Bilir’e Başarı Belgesi

KAYMAKAM’DAN HEDEFİ AÇIKLAYAN BAŞARI BELGESİ

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Çocuk, Ergen ve Kadın Sağlığı (ÇEKÜS) biriminde görevli Ebe Büşra Bilir’i, vatandaşların sağlığına sağladığı katkılar nedeniyle bir Başarı Belgesi ile ödüllendirdi. Ebe Büşra Bilir, titiz takip ve erken teşhis yeteneği ile bir anne adayı ve bebeğini hayati tehlikeden kurtararak zamanında kadın doğum uzmanına yönlendirdi. Bu durum, önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BÜŞRA BİLİR’İN ÇALIŞMALARI TAKDİR TOPLADI

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, yaptığı açıklamada “Ebe Büşra Bilir’in özverili çalışmaları, vatandaşlarımızın sağlığını koruma hedefimize büyük katkı sağlamıştır. Bu başarı, önleyici sağlık hizmetlerinin ne kadar kıymetli olduğunun göstergesidir” ifadesini kullandı. Ayrıca, tüm sağlık çalışanlarının çabalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.