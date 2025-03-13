Kaymaklar Köyü’nde Çatı Katı Yangını Çıktı

YANGIN OLAYI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar Köyü’ndeki bir evin çatı katında yangın gerçekleşti. Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildiriliyor, ancak maddi hasar meydana geldi.

YANGININ SEBEPLERİ VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Elde edilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çatı katında alevlerin başladığı bildiriliyor. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaşıp yangına müdahale ediyor ve alevleri kontrol altına almayı başarıyor. Yangının çıkış nedenine dair bir inceleme süreci başlatıldı.