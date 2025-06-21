KAYMOBSAN İhtisas Sanayi Sitesi Kuruldu

KAYMOBSAN İHTİSAS SANAYİ SİTESİ’NDEN KAYSERİ’YE YENİ BİR ADIM

Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından oluşturulan KAYMOBSAN İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, olağan genel kurulunu gerçekleştiriyor. Kayseri Mobilyacılar Odası’nın başkanı Ercan Sarıkaya, İncesu-Süksün bölgesinde kurulacak sanayi sitesinin kentin ilk orta boy sanayi sitesi olacağını duyurdu. Genel kurul, Kayseri OSB-Ahi Evran Konferans Salonu’nda yapılıyor ve KAYMOBSAN üyelerinin yoğun ilgisi gözlemleniyor.

GENEL KURULDA HİZMETLER VE PROJE HAKKINDA BİLGİLER

Olağan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlıyor. Toplantıda yönetim ve denetim kurullarının raporları, gelir-gider bilançosu ve faaliyet raporu oybirliği ile onaylanıyor. Yönetim ve denetim kurulu da oybirliği ile ibra ediliyor. Kurulda Ercan Sarıkaya, yeni sanayi alanı ile ilgili katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuyor. İncesu-Süksün’de yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak KAYMOBSAN İhtisas Sanayi Sitesi’nin orta boy sanayi sitesi olması bekleniyor. Başkan Sarıkaya; “İş yerlerimizin daha fazla büyümesi, bu sayede istihdama ve ihracata daha fazla katkıda bulunulması bizler için en büyük mutluluk olacak” şeklinde açıklama yapıyor.

PAYDAŞLARA YENİ FIRSATLAR SUNULACAK

Sanayi sitesinin proje alanı olarak belirlenmesi için yürütülen çalışmalarla alakalı da detaylı bilgiler veriliyor. Başkan Sarıkaya, projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili imkanları, iş yerlerinin yapısını ve işleyişini katılımcılara aktarıyor. Bu yeni yatırım, Kayseri’ye yeni fırsatlar sunarak, bölgenin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacak.