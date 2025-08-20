Kaynarca’da Anız Yangını Söndürüldü

ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen anız yangını, hızlı bir müdahale ile söndürüldü. Yangın, yaklaşık olarak 3 dönüm arazinin kül olmasına neden oldu. Küçük Kaynarca mevkiinde yer alan arazide, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın patlak verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak etkili bir şekilde söndürdü. Meydana gelen yangın sonucunda yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.