Kaynarca’da Araç Çarpışması Oldu

FECİ KAZA KAYNARCA’DA MEYDANA GELDİ

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda hurdaya dönen otomobildeki 21 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Büyükyanık Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI VE YARALILAR

Serdar Denizgez (21) yönetimindeki 06 JUY 82 plakalı otomobil, 06 DE 1979 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Bu üzücü olayda otomobilin sürücüsü Serdar Denizgez hayatını kaybederken, E.A.G. (21), A.E. (21) ve Ö.Y. (45) isimli 3 kişi yaralandı. Olayın duyulması üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE VE İNCELEME SÜRECİ

Olay yerinde izleyen ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar hastaneye sevk edildi. Yapılan savcı incelemesinin ardından Denizgez’in cenazesi hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemenin başlatıldığı bildirildi.