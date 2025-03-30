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Kaynarca’da Araç Kazasında 4 Kişi Yaralandı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR VAR

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Kaynarca ilçesi Kertil Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. 34 PFF 61 plakalı otomobil ile 41 ASU 083 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç arasında meydana gelen çarpışmada, yaralıların 3’ü çocuk olarak belirlendi.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın hemen ardından durum yetkililere iletildi ve bölgeye sağlık ile polis ekipleri gönderildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye taşınırken, kaza ile ilgili detaylı inceleme süreci başlatıldı.

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