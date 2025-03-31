Kaynarca’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, yol kesişiminde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Kaynarca Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 41 AAG 017 plakalı Fiat marka otomobil ile 81 ABT 134 plakalı Kia marka otomobil, yol kesişiminde birbirine çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların çarpışma anı güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, otomobillerin çarpışmasının ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.