Haberler

Kaynarca’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, yol kesişiminde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Kaynarca Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 41 AAG 017 plakalı Fiat marka otomobil ile 81 ABT 134 plakalı Kia marka otomobil, yol kesişiminde birbirine çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların çarpışma anı güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, otomobillerin çarpışmasının ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çocuklar Bayramda Vialand’a Akın Etti

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde çocuklar, aileleriyle Vialand Tema Park'a akın ederek eğlence dolu anlar yaşadı. Sıcak havadan dolayı su kaydırağına yoğun ilgi gösterildi.
Haberler

Rocket League Sunucu Bağlantı Sorunları Yaşanıyor

Rocket League oyuncuları, oyun sunucularına erişimde sorunlar yaşadıklarını bildirerek, platformda çökme veya sorun olduğuna dair endişelerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.