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Kaynarca’da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

KAZA DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETME SONUCU MEYDANA GELDİ

Kaynarca ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, direksiyon hakimiyeti kaybı neticesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpmasıyla gerçekleşti. Z.Ü. sürücüsündeki 54 AEJ 683 plakalı araç, ilçenin merkezinde kontrolden çıkarak direğe çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU

Kaza sonucu sürücü yaralanırken, durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk edilmesi sağlandı. Kazaya dair incelemeler devam ediyor.

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