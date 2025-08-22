Haberler

Kaynarca’da Otomobil Takla Attı

KAZA ANI VE YARALANAN SÜRÜCÜ

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, D014 Karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Kaynarca-Karasu D014 Karayolu üzerindeki Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Alınan bilgilere göre, N.A. adlı sürücü, 54 VF 732 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilin haber verilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, ters dönen otomobilde sıkışan sürücü N.A., bulunduğu yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

22 Ağustos Cuma, Avrupa Futbol Heyecanı

22 Ağustos Cuma, futbol tutkunları için önemli karşılaşmalarla dolu bir gün. Yerel ve Avrupa liglerinde heyecan verici maçlar sahne alacak. Hangi takımların oynayacağı merak ediliyor.
Haberler

2025 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS tercih süreci sona erdi; adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Öğrenciler, sonuç tarihini ve sorgulama yöntemlerini öğrenmek için ekranlarını kontrol ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.