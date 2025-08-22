Kaynarca’da Otomobil Takla Attı

KAZA ANI VE YARALANAN SÜRÜCÜ

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, D014 Karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Kaynarca-Karasu D014 Karayolu üzerindeki Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Alınan bilgilere göre, N.A. adlı sürücü, 54 VF 732 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilin haber verilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, ters dönen otomobilde sıkışan sürücü N.A., bulunduğu yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme süreci başlatıldı.