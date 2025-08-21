Haberler

Kaynarca’da Otomobil Takla Attı

KAZA İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde D014 Karayolu’nda bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönmüş olan araçta yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Kaynarca-Karasu D014 Karayolu Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

SÜREÇ VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Alınan bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 54 VF 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın duyulmasının ardından, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, ters dönen araçta sıkışmış bulunan yaralı sürücü N.A.’yı güvenli bir şekilde çıkardı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak inceleme işlemleri başlatıldı.

