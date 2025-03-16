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Kaynarca’da Sazlık Alanda Yangın Çıktı

KAYNARCA’DA YANGIN ÇIKTI

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yer alan göl arazisi çevresindeki sazlık alan alevlere yenik düştü. Kara dumanın gökyüzünü kapladığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yangın, Kaynarca ilçesinin Arifağa Mahallesi’nde, Karaboğaz mevkiinde bulunan Kamış Gölü çevresinde meydana geldi.

SİVİLLERİN İHBARI OLDU

Henüz bilinmeyen bir nedenle sazlık alanda başlayan yangın hızla yayıldı. Kara dumanların gökyüzünü kapladığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne aktardı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilişkin bir inceleme başlatıldı.

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